Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu!

Gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşen olayda erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı.

ANNESİ YANINA ÇIKTI

Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı.

AMBULANS HAZIR BEKLETİLDİ

İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;