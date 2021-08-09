Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu!
Fatih'te yaşanan olayda intihar etmek isteyen genç kız evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Genç kızı ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıkarak kızını tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi.
TÜRKİYE 09.08.2021, 11:12
Gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşen olayda erkek arkadaşıyla tartışan genç kız, evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı.
ANNESİ YANINA ÇIKTI
Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı.
AMBULANS HAZIR BEKLETİLDİ
İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.
İşte olay yerinden kareler;
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