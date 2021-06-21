Ermenistan'daki seçimleri Paşinyan'ın partisi kazandı! Muhalefet sonuçları tanımadı

Son dakika: Ermenistan'da yapılan parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alan Paşinyan'ın partisi kazandı. Nikol Paşinyan seçim sonrası zaferini ilan ederken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı'nın oy oranı yüzde 19'un altında kaldı. Ermenistan İttifakı, sonucu tanımadığını açıkladı.

TÜRKİYE 21.06.2021, 09:32
Ermenistan'daki seçimleri Paşinyan'ın partisi kazandı! Muhalefet sonuçları tanımadı

Dağlık Karabağ'da savaşı kaybeden, önce muhalefetin sokak protestolarıyla ardından Ermenistan ordusunun Paşinyan hükümetine karşı darbe girişiminden sonra erken parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmişti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan'da başlayan oy verme işlemi akşam saatlerine kadar devam etti. Seçimlerde toplam 21 siyasi parti ve 4 seçim bloğu parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için yarıştı. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan Ermenistan'da halkın yüzde 49,4'e tekabül eden toplam 1 milyon 281 bin 174 kişi sandığa gitti.

MUHALEFET, PAŞİNYAN'A KARŞI İTTİFAK KURDU

Siyasi partiler için yüzde 5 ve siyasi parti ittifakları için yüzde 7 seçim barajının bulunduğu ülkede geçtiğimiz 2018 yılında "Renkli Devrim"den sonra yapılan seçimleri Nikol Paşinyan'ın, "Benim Adımım" bloku yüzde 70 oy alarak kazanmıştı. Bu seçimlerde Paşinyan bloğu dağıtarak lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi ile seçimlere katılırken Paşinyan'ın en güçlü rakibi "Ermenistan İttifakı" bloğunun adayı olan Rober Koçaryan oldu. Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ise "Onurum Var" ittifakının ortak adayı olarak seçimlerde boy gösterdi.

GECE YARISI ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Ermenistan'da yapılan seçimlerin ardından oy sayma işlemine geçilirken gece yarısına kadar oyların yaklaşık yüzde 33'ü sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi yüzde 58,02, Rober Koçaryan'ı destekleyen "Ermenistan Bloğu" yüzde 18,84 ve Serj Sarkisyan'ı destekleyen "Onurum Var" yüzde 5,27, Müreffeh Ermenistan Partisi ise yüzde 4,68 oy aldı. Ermenistan'da oy sayma işlemi devam etmesine rağmen büyük bir fark atarak seçimleri önde götüren Başbakan Nikol Paşinyan gece yarısı kameralar karşısına geçerek destekçilerine teşekkür konuşması yaptı.

PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Seçimlerde çıkan sonucu beklediklerini ifade eden Paşinyan, "Ermeni halkı seçimini yaptı. Beklenen sonuç oldu. Biz de bu seçimlerde Ermenistan halkının zaferini öngörüyorduk. Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız. " dedi. Konuşmasında Rusya'ya da mesaj gönderen Paşinyan, "Ermenistan'a ve Ermeni halkına verdiği destek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Başbakan Mihail Mişustin'e ve Rusya Federasyonu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

OYLARIN %53.92'SİNİ ALDI

Sabah saatlerinde Ermenistan'da yapılan parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alan Paşinyan'ın partisi kazandığı açıklandı.

MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEDİ

Dağlık Karabağ hezimetinin ardından Paşinyan'ın büyük bir prestij kaybına uğradığını düşünerek seçimlere umutlu katılan muhalefet bu seçim sonuçları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken aynı zamanda seçimlere şaibe karıştığı yönünde imalarda bulundu. Rober Koçaryan'ı destekleyen "Ermenistan İttifakı" bloğundan yapılan yazılı açıklamada seçim sürecinin güven vermediği ifade edilerek, "Güvensizliğin en ciddi nedeni, farklı sandıklardan gelen ve seçim sonuçlarının sistematik, önceden planlanmış şekilde tahrif edildiğini gösteren yüzlerce sinyaldir. Ermenistan bloğu tüm soru işaretleri ve şüpheler ortadan kaldırılmadan seçim sonuçlarını kabul etmeyecektir" denildi.

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