Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Erzincan’da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4 saat güvenlik güçlerine direndi. Alkol alıp sarhoş olan zanlı özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
TÜRKİYE 01.09.2021, 15:07
Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1,5 yıl önce eşinden boşanan Murat Bulut, Mertekli Mahallesi'nde ayrıldığı eşinin babası Ali Kurt'u (63) başından tüfekle vurarak öldürdü.
Daha sonra Değirmendere Mahallesi'ne geçen zanlı, burada da Mustafa Yıldız'ı öldürdü. Ardından Geçit Mahallesi'ne evine gelen Murat Bulut, kirada oturduğu evinin balkonuna çıkarak elindeki tüfekle uzun süre alkol alıp, intihara teşebbüste bulundu.
Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarında teslim olmayan zanlı, özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla evin içerisinde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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