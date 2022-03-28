Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 32 yaralı

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırdı.

AĞIR YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralılardan Kadir Çil ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazada vefat edenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay yeri incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Vali Makas, burada tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ERZİNCAN VALİSİ MAKAS'TAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

11 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.

Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.