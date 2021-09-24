Erzincan ve Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Ardahan'da dün gün boyu etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte Kısır Dağı başta olmak üzere birçok dağ ve tepe beyaz örtüyle kaplandı. 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Erzincan

Erzincan genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kent merkezindeki 3 bin 300 rakımlı Munzur ile Üzümlü ilçesi yakınlarındaki 3 bin 549 rakımlı Esence dağları, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.