Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 10.10.2021, 18:06
İsmail Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Uluköy-Çağlayan kara yolu Yamaçlı köyü yol ayrımında, Ertuğrul G. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki sürücünün yanı sıra S.R, E.M, K.N, H.M, R.N. ve D.S, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alının yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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