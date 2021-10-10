Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

İsmail Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Uluköy-Çağlayan kara yolu Yamaçlı köyü yol ayrımında, Ertuğrul G. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücünün yanı sıra S.R, E.M, K.N, H.M, R.N. ve D.S, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alının yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.