Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesi kırsal Kadıcelal Mahallesi'nde 15 haneli Çayanyurdu mezrasındaki deponun suyu azalınca, bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü.

2 KİŞİ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI

Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucun Erzurum Valiliği, çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

"SUYUN KAYNAĞINDA İNCELEME YAPMAK İSTERLERKEN ÜZERLERİNE ÇIĞ DÜŞMÜŞ"

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir." dedi

Olayla ilgili AFAD, Twitter hesabından yapılan açıklamada yaptı.

"EKİPLERİMİZ OLAY YERİNE SEVK EDİLMİŞTİR, GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

AFAD'ın yaptığı açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü’nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.