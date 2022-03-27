Erzurum'da eski eşiyle kızını öldürüp cesetlerini sakladı

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde yaşayan Erdal K., 22 Mart'ta boşandığı eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba K.'yi bıçaklayarak öldürdü.

4 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Çifte cinayetin ardından kaçan Erdal K., dün akşam Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal K.'nin itirafının ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba K.'nın cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Yapılan işlemlerin ardından anne ve kızı bugün ikindi namazını müteakip Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede konuşan Ayşe İşlek’in kardeşi Kadir İşlek, "Acımız büyük. Ablam ve yeğenimi 4 gün önce katledip dün de teslim olmuş. Öyle haberimiz oldu bizim de. Şiddetin büyüğünü görüyorlardı. Boşandığı halde rahat bırakmadı kız kardeşimi ve yeğenimi. 3 çocuğu var. Acımız çok büyük." dedi.

"OLAY ÖNCESİ İSTİFA EDİP TÜM MALINI DEVRETMİŞ"

Cinayetin planlı olduğunu ifade eden İşlek, "Anladığımız kadarıyla planlı olmuş bu cinayet. Mal varlığını devretmiş, bazı yerlere olan borçlarını kapatmış, 'Bir daha beni göremeyeceksiniz' demiş, cinayeti işlemiş. Eve gidiyor camları açıyor, cesetler kokmuş, o şekilde evi havalandırıyor. Bazı komşular evin camlarını açık bırakmış. 12 gün önce istifa ediyor. Hepsinin planını yapıyor. En sonunda da kardeşimi ve yeğenimi canice katlediyor." diye konuştu.



