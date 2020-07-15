Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Sıfırın altında 5 derecede, 12 ay boyunca buzdan heykellerin yapılacağı ve sergileneceği müzede, 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek, verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice Sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müze, ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunuyor.

"Devlet ihanet şebekesinden temizlenmeye başladı"

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, kente buz müzesinin yakışacağını söyledi.

Türkiye'de belki de darbecilere en net mesajı veren yerin Erzurum olduğuna değinen Memiş, şöyle konuştu:

"Bunun bedeli de oldu. Uyanık olacağız. Devlet ihanet şebekesinden temizlenmeye başladı. Temizlendikçe de güçleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın kararlılığıyla Türkiye'de terörist sayısı 407'ye düştü. Bizde de Karadeniz'e açılma eğiliminde olan 3 teröriste engel olduk. Erzurum'un sınırlarında bir tane terörist bulunmamaktadır. Gece gündüz nöbetteyiz. Erzurum'u asla terörle anmak istemiyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de günün anlam ve önemine değinerek, tarihi günlerden bir günün yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin vahim bir darbeyle karşı karşıya olunduğunu hep birlikte gördüklerini bildiren Sekmen, şunları ifade etti:

"Milletimiz canlarına pahasına sokağa çıkarak bu vahim olaya dur demiş, milli iradenin temsilcileri ve sahipleri bu vahim olaya dur diyerek tarihe bir nokta koymuştur. Aziz milletimiz geçmiş olaylardan ders alarak bu vahim olaya dur demiş. Millet olarak uyanık olmamız lazım. Gerek dışarıdan gerekse içeriden uzantıları bu ülkeyi bölmek ve yıkmak için yoğun gayret gösteriyorlar. Biz uyanık olursak, çalışır ve beraber olursak bize top vursa tüfek işleyemez. Üniversitelerimiz değişim ve dönüşümün olduğu yerlerdir. Bir ülkenin ve milletin geleceğe emin bakabilmesi için mutlaka günün teknolojisiyle, bilim ve ilimiyle nesilleri yetiştirmesi lazım, buluşların merkezi olması lazım. Bizim üniversitelerimiz artık bu faaliyeti yerine getiriyor."

Buzdan heykeller toplumsal ruhu temsil ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise müzeyle 15 Temmuz gibi donarak belleklerde kalan vahim tarihin hatırasını canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Maan-Ice Sergisi'nin, ilki 15 Temmuz 1919'da gerçekleştirilen heykel sergisinin devamı niteliğinde olduğunu hatırlatan Çomaklı, "Sergi 15 Temmuz sürecinin devamında oluşan toplumsal ruhu temsile taşıyarak, bu geleneğin devamının sağlanmasını hedefliyor. Yaşananlardan ders çıkararak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığıyla aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun bulduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Memiş, Sekmen, Çomaklı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.