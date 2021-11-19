Erzurum'daki 5.1 büyüklüğünde depremin ardından karayolunda heyelan meydana geldi
Erzurum'daki 5.1 büyüklüğünde depremin ardından Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi.
TÜRKİYE 19.11.2021, 16:30
Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.
HEYELAN OLDU
Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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