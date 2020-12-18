Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in okunmasına başlandı

Erzurum'da, 500 yıllık gelenek olan "1001 Hatim"in okunmasına başlandı.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve kentte 500 yıldır sürdürülen "1001 hatim" okunması geleneği çerçevesinde kentte program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, Pir Ali Baba Türbesi önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu yıl "1001 Hatim"i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında teknolojik imkanları kullanarak eda edeceklerini söyledi.

Pir Ali Baba'nın Anadolu'yu Türkleştiren ve Müslümanlaştıran büyük alimlerden biri olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Dua bizim için çok önemli. Dua Hazreti Allah'a yakarışımızdır. Evet, bilim, ilim, irfan ve teknoloji bunların hepsine vakıf olacağız ama bu yetmez. Aynı zamanda manevi dünyamızı da dualarla perçinleyeceğiz. Sadece dua etmekte yeterli olmaz. Dünya'da bir salgın var. Kovid aşısını bir Türk geliştirdi. Bir Türk karı-koca buldu. Cenabı Allah bizim milletimize nasip etti. Yani hem ilim olacak hem irfan olacak hem teknoloji olacak hem de manevi dünyamız olacak. Ne öbürü eksik, ne öbürü fazla."