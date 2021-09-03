Erzurum’da, asker kardeş ablasının düğününe gelerek sürpriz yaptı

Erzurum’da ikamet eden Ayşenur Balcı ile Mikail Şuva çifti, Yakutiye ilçesinde düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Balcı ve Şuva çifti yakınlarıyla mutluluklarını paylaşırken, Çerkezköy’de vatani görevini yapmakta olan Halil İbrahim Balcı düğüne bir mesajla katıldı.

Düğün sırasında Balcı’nın ablası için gönderdiği kutlama mesajı okunurken, duygusal anlar yaşandı.

BAYRAKLA İÇERİ GİRDİ

Mesajda ablasının yanında olamadığı için üzgün olduğu satırları okunurken Halil İbrahim Balcı, boynuna bağladığı Türk bayrağı ile içeriye girdi.

‘Gülümse Anne’ isimli şarkıyla Balcı’nın salona girişini gören anne Güleser Balcı ve ablası Ayşenur Balcı gözyaşlarını tutamadı. İki kardeş uzun süre sarılarak hasret giderdi.

“HEDİYE DEĞİL ALTIN”

Ayşenur Balcı, çok duygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın.”

“ABLAMIN DÜĞÜNÜNE HEDİYE OLARAK GELMEK AYRI BİR MUTLULUK”

Askere gitmeden önce plan yaptığını söyleyen Halil İbrahim Balcı ise, “Çerkezköy'de askerlik yapıyorum. Askere gitmeden önce zaten böyle bir planımız vardı. Bu planı da gerçekleştirdik çok mutluyuz. Bu şekilde bir organizasyonda olmak, ablamın düğününe hediye olarak gelmek ayrı bir mutluluk oldu. İnşallah onlar da ömür boyu mutlu olur şu anki gibi.” dedi.

“KAYINBİRADERİM HER ZAMAN YANIMIZDA OLSUN”

Mikail Şuva da "Kayınbiraderim her zaman yanımızda olsun. Başımızın üstünde yeri var. Bizi mutlu etti, inşallah o da her zaman mutlu olur.” ifadelerini kullandı.

Duygusal kavuşmanın ardından kardeşler, müzik eşliğinde karşılıklı eğlendi.