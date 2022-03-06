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Erzurum’da, TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Heykel bölümü akademisyen ve öğrencileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykelini yapıyor.

TÜRKİYE 06.03.2022, 10:31 06.03.2022, 10:35
Erzurum’da, TOGG ve milli muharip uçağın kardan heykelini yaptılar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 7 Mart günü başlaması planlanıyor.

Bölge üniversitelerinin destek vereceği fuarda, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencileri de yaptığı kardan heykellerle katılmak için kolları sıvadı.

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bulat yönetiminde 35'e yakın akademisyen ve öğrenci Erzurum'un önemli tarihi eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milli muharip uçağının kardan, heykellerini yapmaya başladı.

Heykeller 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla 7 Mart Pazartesi başlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda görücüye çıkacak.

EKSİ 10 DERECEDE ÇALIŞTILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen çalışmalarına ara vermeyen öğrenciler, motorlu testereyle kestikleri kalıplara şekil vermeye çalışıyor. 5 kişiyle birlikte TOGG'u yaptıklarını söyleyen Muhammet İşçi, heykellerin DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

30 KAMYON KAR KULLANILDI

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileriyle 30 kamyon kar kullanarak Erzurum'un tarihi ve kültürel mimari yapılarının heykellerini yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, TOOG ile ileri teknolojiyi anlatan milli muharip uçağını minyatürünün de DAKAF'ta sergileneceğini söyledi.

Bulat, İHA ve SİHA'nın da buzdan heykellerinin fuarda yer alacağını ifade etti.

#Erzurum #TOGG #milli muharip uçağı #İHA #SİHA #heykel
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