Erzurumlu iş insanı, gittiği düğünde dans ederken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Cevat Sadrettin Önalan (43), bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere

kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.

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