Erzurumlu iş insanı, gittiği düğünde dans ederken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Erzurum'da 43 yaşındaki iş insanı, arkadaşının düğününde dans ederken kalp krizi geçirdi. Pistte bir anda yere yığılan 3 çocuk babası talihsiz adam, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.
Cevat Sadrettin Önalan (43), bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.
OLAY ANI KAMERADA
Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere
kapandığı anlar görüntülerde yer aldı.
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