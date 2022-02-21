Eş katili, intihar süsünü itiraf edip kendini de öldürdü

26 Ağustos 2020’de Eskişehirin Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi’nde 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, eşi ve oğlu tarafından evinin kilerinde asılı vaziyette ölü bulundu.

Olay yerinde bulunan ve ‘Ben ölmek istiyorum. Bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazan intihar notundaki el yazısı, evde bulunan pasta tarifi yazılı defterle karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucunda nottaki el yazısının Beyhan Biçer’e ait olduğu tespit edildi. İntihar notunda eşi Ercan Biçer (47) ve oğlu Caner Biçer’in (21) parmak izlerine de rastlandı.

NOTTAKİ PARMAK İZİ, BABA VE OĞLUNU ŞÜPHELİ KILDI

İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili, cinayet şüphesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Notta parmak izlerinin bulunması ve olay günü jandarmaya verdiği ifadelerdeki çelişki üzerine, koca Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi.

"İNŞALLAH AÇIK VERECEK BİR ŞEY KONUŞMAMIŞIMDIR"

Soruşturma kapsamında baba Ercan Biçer ve oğlu Caner Biçer’in telefon görüşmeleri Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla takibe alındı. Ercan Biçer’in 15 Mart 2021 tarihinde arkadaşı ve akrabaları ile yaptığı telefon görüşmelerinde, eşini öldürdüğü ile ilgili imalarda bulunduğu kaydedildi. Ercan Biçer’in yeğeni ile olan telefon görüşmesinde, “İnşallah açık verecek bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek bayağı şey yaptım ama” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

"KANIT YOK"

Ercan Biçer’in çocukluk arkadaşı H.Y. ile yaptığı telefon görüşmesinde, H.Y.’nin “Kendine güveniyorsun abi, temiz iş yapmışsın yani” demesi üzerine Ercan Biçer’in “Kanıt yok” ifadeleri dinlemeye takıldı.

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Telefon görüşmesi kayıtlarının yanı sıra Beyhan Biçer’in eşarp ve elbisesi üzerinde Ercan ve Caner Biçer’in karışım halinde DNA örneklerine rastlanmasının üzerine yeniden gözaltına alınan Ercan Biçer, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA VE OĞULA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Olayın şüphelileri Ercan Biçer ve Caner Biçer hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu yargılanan Ercan Biçer hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ ve tutuksuz yargılanan Caner Biçer hakkında ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DURUŞMADAN ÖNCE CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Caner Biçer, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti olaya ilişkin tanık beyanlarını dinledi. Davanın duruşmasından önce sanık Ercan Biçer’in geçen Eylül ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

İNTİHARDAN ÖNCE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tanık olarak da davada yer alan Biçer’in avukatı M.N.E. beyanında, “Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede Beyhan Biçer’i kendisinin öldürdüğünü Caner Biçer’in bu olaya dahil olmadığını söyledi. Öldürme sebebi olarak da maktul Beyhan Biçer’in kendisini bir başkasıyla aldattığı için yaptığını söyledi. Bana olayı samimi itiraf etmesi halinde neticenin ne olacağını sordu. Ben de kendisine haksız tahrik indiriminden ve iyi hal indiriminden faydalanacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.