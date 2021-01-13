Esenler'de yangın:2 çocuk hayatını kaybetti
Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında, 2 kardeş hayatını kaybetti.. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Söndürülen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
TÜRKİYE 13.01.2021, 00:57
Kemer Mahallesi 922 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında, Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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