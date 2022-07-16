Esenler’de şantaj cinayeti

Erkutay D. (22) ve Şeyhmus S. (41), yaklaşık 5 yıl önce İstanbul’da tanıştı.

İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti.

Zorla ilişkiye girmek isteyince bıçakladı

Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti.

Geçen çarşamba günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Esenler ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki evde Erkutay D. tarafından bıçaklandı.

“Üzerini battaniye ile örttüm”

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi.

Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu.

Erkutay D.'nin “İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım” dediği öğrenildi.