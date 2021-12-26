Esenyurt'ta çocuğunu bebek arabasında unuttu

İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi’nde yaşanan olayda,bebeği ile alışverişe çıkan anne, bir dükkan önündeki malzemelere bakmak için çocuk arabasıyla olduğu yere bıraktı.

BEBEK ARABASI CADDEYE DOĞRU KAYDI

Bu sırada bebek arabası aniden caddeden geçen araçlara doğru hareket etti. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda kaldırımdan geçmekte olan birkaç vatandaş ise anneyi uyardı.

Anne, son anda hamle yaparak bebek arabasını durdurdu.

"BİRİSİ UYARMASAYDI BEBEK DÜŞEBİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Ferhat Uzun, "Burada bebek arabalı bir kadın vardı. Malzeme baktığı sırada bir an için cebinden para çıkarmaya çalıştı. Birdenbire bebek arabası hareket etti ve birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi. Buradan sürekli arabalar geçiyor. Bu tür konularda duyarlı olsak iyi olur" dedi.