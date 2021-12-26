Esenyurt'ta çocuğunu bebek arabasında unuttu
Dalgın bir annenin dükkan önünde bıraktığı bebek arabası caddeye doğru kaydı.Durumu gören vatandaşların yardımıyla haber verilen anne, bebeğini kurtardı
TÜRKİYE 26.12.2021, 09:34
İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi’nde yaşanan olayda,bebeği ile alışverişe çıkan anne, bir dükkan önündeki malzemelere bakmak için çocuk arabasıyla olduğu yere bıraktı.
BEBEK ARABASI CADDEYE DOĞRU KAYDI
Bu sırada bebek arabası aniden caddeden geçen araçlara doğru hareket etti. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda kaldırımdan geçmekte olan birkaç vatandaş ise anneyi uyardı.
Anne, son anda hamle yaparak bebek arabasını durdurdu.
"BİRİSİ UYARMASAYDI BEBEK DÜŞEBİLİRDİ"
Olayla ilgili konuşan Ferhat Uzun, "Burada bebek arabalı bir kadın vardı. Malzeme baktığı sırada bir an için cebinden para çıkarmaya çalıştı. Birdenbire bebek arabası hareket etti ve birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi. Buradan sürekli arabalar geçiyor. Bu tür konularda duyarlı olsak iyi olur" dedi.
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