Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti

Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonu önce araçlara, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Hafriyat kamyonu dehşeti kameralara yansırken, kaza sırasında caddede yaya olmaması faciayı önledi.

TÜRKİYE 02.09.2021, 14:30
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu dehşeti

Edinilen bilgilere göre, olay, Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Freni boşalan 34 JP 9189 plakalı hafriyat kamyonu, site sakinlerine dehşeti yaşattı.

Önce seyir halindeki bir otomobile, ardından park halindeki 2 araca çarpan hafriyat kamyonu, bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Yaşanan dehşet güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında sokakta kimsenin olmaması, yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Görgü şahidi bir vatandaş, "Ben geliyordum kamyonun freni patlamıştı herhalde korna basa basa geliyordu.

Kaldırıma çıktı sürterek, oradan da buraya girdi. Karşıdan arabalar geliyordu çarpmamak için palet fabrikasına girdi" ifadelerini kullandı.

#Esenyurt #Kamyon #fren #AksuTV #AksuTVHaber
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