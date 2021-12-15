Esenyurt'ta işten çıkan kadını taciz eden sapık, kapıya kadar geldi
İşten dönen kadını evine kadar takip ederek kapısında sözlü tacizde bulunan şahıs, kadının binaya girmesiyle kayboldu. Şahsın kadına "Beni de içeri al, ben de gelmek isterim." dediği belirtildi.
TÜRKİYE 15.12.2021, 16:46
Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde işten çıkarak evine giden Emine D.’yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı.
Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı.
"BENİ DE İÇERİ ALIR MISIN, BEN DE GELMEK İSTERİM"
Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının arkasından gelen gözü dönmüş şahıs, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulundu.
TACİZCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Bina kapısının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak kaçmaya başladı. Mağdur kadın, olayın ardından karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu.
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