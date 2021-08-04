Esenyurt'ta kadın sürücü adayına dehşet!
Esenyurt'ta, direksiyon eğitmeni ve kadın öğrencisinin önünü kestiği iddia edilen taksici kendisini savundu. Taksi şoförü olaydan bir süre önce trafikte direksiyon öğretmeni ile tartıştığını ve darbedildiğini öne sürdü. Taksi şoförü ile eğitmen arasında yaşanan ilk kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.
Esenyurt'ta kadın sürücü adayının ve direksiyon eğitmenin içerisinde bulunduğu aracın önünü kesen taksici ve arkadaşları dehşeti yaşatmıştı. Araca zarar veren 3 taksici direksiyon eğitmenini de darbetmişti.
TAKSİCİNİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksici E.Ö., arkadaşları O.D. ve Ö.G.'yi kısa sürede gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlılara "trafiği tehlikeye atmak" maddesinden 458'er lira para cezası kesilirken, İBB tarafından çalışma ruhsatları da iptal edildi.
TAKSİCİ KARAKOL ÇIKIŞI KENDİNİ SAVUNDU
Karakol çıkışında kendisini savunan taksici E.Ö. "Ben durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Kendisi sağdan devam etmeyip bana bağırdı çağırdı. O esnada bağırdığı için el frenini çektim, öne geldi. Ben olayı sakinleştireyim derken, o benim üzerime saldırdı. Agresifti birbirimize girdik. O da boğazımı sıktı. İlk başta ben tektim, arkadaşlarım beni o durumda görünce geldi. Hatta kaza yaptığımı sandılar dedi"
İLK KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Taksici ve arkadaşlarının aracın önünü kestiği anların öncesinde yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Trafikte yaşanan ilk tartışmaya ilişkin görüntülerde taksi sürücüsü ile direksiyon eğitmeni yumruk yumruğa kavga ediyor. Araya girenler kavgayı önlüyor.
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