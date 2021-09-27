Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı
Esenyurt’ta kaçırılarak fidye istenen Pakistanlı şahsı kurtarmak için operasyon düzenleyen polis, evdeki Pakistan uyruklu 13 rehineyi de kurtardı.
TÜRKİYE 27.09.2021, 21:52
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde M.B.A. isimli Pakistan uyruklu şahsın kaçırılması ve fidye istenilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir adreste çok sayıda yabancı uyruklu şahsın tutulduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler aralarında M.B.A'nın da bulunduğu 13 Pakistanlıyı kurtarırken, adreste bulunan M.T. ve M.R. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 13 Pakistanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T. ve M.R. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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