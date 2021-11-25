Esenyurt'ta silahla vurdukları kişileri yerde tekmelediler

12 Şubat tarihinde İstanbul’un Esenyurt Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan silahlı saldırganlar, aralarında polis memuru Yaşar A.’nın da bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis memurunun yaralandığı olayda, saldırganlar kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilmişti.

ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI SONRA YERDE TEKMELEDİ

Aralarında biri polis 3 kişinin silahla vurulduğu olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İki grubun karşı karşıya geldiği olayda iş yerinden ateş ederek çıkan iki şüphelinin, 3 kişiyi silahla vurduğu görüldü.

Vurmakla da yetinmeyen saldırganların, yaralıları yerde yattığı sırada tekmeledikleri de anbean kameraya yansıdı.