Esenyurt'ta yakalanan hırsız dükkan sahibine tabak fırlattı
Hırsızlık yaptığı esnada dükkan sahibine yakalanan şüpheli, eline gelen tabağı fırlatıp kaçtı. Tabağın kafasına gelmesiyle yaralanan esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelenen çalışanlar, durumu iş yeri sahibi Maruf Gözel'e söyledi.
55 yaşındaki Gözel'in adamın çantasını kontrol etmek istemesi üzerine ikili arasında tartışma başladı.
POLİSİ DUYUNCA TABAK FIRLATTI
Gözel'in 'polis çağıracağım' demesi üzerine şüpheli, tezgahta bulunan cam tabağı fırlattı.
Tabağın Gözel'in kafasına isabet etmesinin ardından, şüpheli kişi koşarak kaçtı. Çalışanlar yetişmeye çalışsa da saldırgan gözden kayboldu.
KAFASINDAN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Maruf Gözel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
Yaralanan adamın oğlu Bülent Gözel, "Hırsızlık yapıyor. Malzemeleri çalmaya çalışıyor. Babam dışarıda temizlik yapıyor. Kardeşlerimin babama söylemesi üzerine kapının önüne çıkıyor. Malı vermemek için camı kafasına fırlatıp, gidiyor. Babamın kafasında 5 - 10 tane dikiş var. Psikolojimiz bozuldu. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.
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