Esenyurt’ta 300 kiloluk esnafın çilesi
Yaklaşık 300 kiloya ulaşarak hareket edemez duruma gelen genç adam, uygulanan balon tedavisinin ardından kilo vermeye başladı. Talihsiz adamın en büyük hayali ise sokakta yürüyebilmek…
TÜRKİYE 25.07.2021, 11:11 25.07.2021, 11:15
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki esnaf Zafer Tokalaç, 8 yıl önce lenfödeme yakalandığını öğrendi.
Hızla kilo alan Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı.
Evinin salonuna kurulan yer yatağında yaşamını sürdüren Tokalaç, yaklaşık 2 metrekarelik alanda eşinin ve çocuğunun yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
BİRÇOK HASTANEYE GİTTİ
Kiloları nedeniyle neredeyse kımıldayamaz hale gelen genç adamın fedakar eşi Nurten Tokalaç da onun eli ayağı oldu.
Zamanla durumu daha da kötüleşen Tokalaç için aile birçok hastaneye başvurdu, ancak kapılar yüzlerine kapandı.
Hastaneleri tek başına gezen Nurten Tokalaç, son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle görüştü ve talihsiz adamın tedavisine burada başlandı.
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