Esenyurt’ta polis memurunu darp ettiler
Eşine hakaret eden güvenlik görevlisini site yönetimine şikayet eden polis memurunu önce dövdüler ardından silahını aldılar. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi’ndeki bir sitenin kullanılmayan kapısını kullanan Yıldız Eren ile sitenin güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.
Güvenlik görevlisi, kızının bisiklet tamiri için kapıyı kullanan anneye hakaret edip, bağırıp çağırdı.
Polis eşini aradı
Yaşadığı şok sonrası polis eşini arayan Yıldız Eren, durumu anlattı.
Bunun üzerine polis Yasin Eren de, site yönetimini arayarak tartışma başladı.
“Seni mermi manyağı yaparım”
Telefonda süren tartışmanın ardından iftardan sonra site yöneticisi Murat M., konuşmak için Yasin Eren’i aşağıya çağırdı.
Yanında yaklaşık 10 kişilik grupla Eren’in yanına gelen Murat M., iddiaya göre “Polisliğine güvenme, adam ol seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehditte bulundu.
Dövüp, silahını aldılar
Duydukları karşısında deliye dönen polis memuru Yasin Eren ile grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Grup, polis memurunu önce dövdü sonra da araca yaslayıp silahını aldı.
Kendisini ormanlık bir alana götürmek isteyen gruptan kaçan polis memuru, meslektaşlarına haber verdi.
Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
6 şüpheli gözaltına alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri Murat M., Muhammet M., Abdullah M., Kaan G., Volkan S., Mehmet Salih A.'yı gözaltına alındı.
İHA’nın haberine göre polis memuru Yasin Eren, darp raporu almak için hastaneye götürüldü.
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