Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası kamerada

TikTok fenomenleri caddede yürürken kendilerine laf atan 2 kişi ile kavga etti. Fenomenler demir, sopa, tekme ve yumruklarla karşı tarafa saldırdı.

TÜRKİYE 02.09.2021, 10:12 02.09.2021, 10:23
Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, cadde üzerinde yürüyen TikTok fenomenleri, kendilerine laf atan 2 kişi ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada TikTok fenomenleri, şahıslara demir, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

“SEN BİZİ TANIYOR MUSUN”

Görüntülerde, TikTok fenomenlerinin, “Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz? Sen bizi tanıyor musun?" diye bağırdığı ve etrafa vurdukları anlar yer aldı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrıldı, kavga son buldu.

#Esenyurt #TikTok #kavga #İstanbul #Demir #AksuTV #AksuTVHaber
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