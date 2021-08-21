Esenyurt’taki düğün eğlencesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla saldırmaya başladı.

KURŞUN, BALKONDA OTURAN KADINA İSABET ETTİ

Rastgele sıkılan kurşunlardan birisi, metrelerce ötede balkonda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadının başına isabet ederken, diğer kurşunlar ise kavgaya karışanlardan biri olan Özgür Çartepe’nin bacaklarına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.

“MAGANDA KURŞUNU İSABET ETTİ”

Olayı gören mahalle sakini ise korku dolu anları anlattı.

Her iki sokakta düğün olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Karşı sokakta ve bu sokakta düğün vardı. Karşı taraftaki düğünden silah sesleri geldi. Bu tarafta düğünü izleyen bir kadına maganda kurşunu isabet ediyor. Kadını acil hastaneye götürüyorlar. Hastanede hayatını kaybediyor. Yaralı da var. Köprü üzerinde ayağından vurulan da vardı.” diye konuştu.