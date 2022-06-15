Eşi ile oğlunu öldürdü

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisi H.M. (50), oturduğu Memur-Sen TOKİ konutları polis lojmanlarının bahçesinde eşi L.M. (47) ve oğlu T.M. (18) ile tartıştı.

İddiaya göre, tartışma sırasında oturduğu daireye çıkan ve kısa süre sonra dönen H.M., eşi ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı.

3’ü de kanlar içerisindeydi

L.M. ile T.M., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silahı göğsüne dayayan H.M., ateşleyerek intihar etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, 3 kişiyi kanlar içerisinde yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Anne ve oğlu kurtarılamadı

İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde polis memuru H.M.'nin hayatını kaybettiği, vücuduna bir kurşunun isabet eden eşi ve üç kurşun yarası bulunan oğlunun ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Özel hastaneye götürülen anne ile oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailenin en küçük ferdi evdeydi

Ailenin küçük çocukları Ö.T.M.'nin (15) ise olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.