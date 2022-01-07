Eşi ile üvey kızını öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri’de 11 Aralık 2021 tarihinde Hörmet Doğan (20), kızı Yasemin Nur Susoyak'ı (1,5) eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

Bu sırada Doğan’ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı.

ANNE VE MİNİK KIZI CAN VERDİ

Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızı Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORDUM”

Hastanedeki tedavisi önceki gün tamamlanan Kaya Doğan, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesine Doğan, “Eşim Hörmet, eski eşi ile görüşüyordu. Görüşmesini istemiyordum. Olay günü uyuşturucu kullandım. Eve gittiğimde Hörmet'in eski eşi hakkında dedikleri aklıma geldi. Kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla eşimi ve üvey kızımı öldürdüm. Sonra da kendi canıma kıymak istedim.” dedi.