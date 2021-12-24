Eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti
Antalya'da eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın hayatını kaybetti. Karısını öldüren zanlı polise teslim oldu.
TÜRKİYE 24.12.2021, 20:45
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Emrah A., eşi Rukiye A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Emrah A., eşini demir sopayla darbetti.
Sesleri duyan komşuların yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Teslim olan Emrah A., tutuklandı.
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