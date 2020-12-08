Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
Gaziantep'te eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Suriyeli sanık, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Abdulhannan Elalevi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık, çocuklarını ve eşini kendisinin öldürmediğini öne sürerek, "Ben böyle bir eylemi yapacak kadar deli değilim. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Suçsuzum" dedi.
Duruşma savcısı, dosyadaki mevcut deliller nedeniyle sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi
Mahkeme heyeti, sanığa eşi ve 3 çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Heyet, sanık hakkında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 25 Ocak 2019'da Suriyeli Ayşe Fartavi ile kız çocukları 16 yaşındaki Hanen, 12 yaşındaki Nur El Hude ve 9 yaşındaki Ravan, kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan Abdulhannan Elalevi tutuklanmıştı.
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