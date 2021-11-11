Eşi yerine baldızını öldürdü 'iyi hal' indirimi aldı

Ankara'da Abdulsamed Ünal, şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal'ı pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı öldürdü. Zennure Ünal, son anda komşusunun evine sığınırken, komşu İ.P. de hafif yaralandı. Tutuklu yargılanan Abdulsamed Ünal'a baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi.

TÜRKİYE 11.11.2021, 11:47 11.11.2021, 11:52
Eşi yerine baldızını öldürdü 'iyi hal' indirimi aldı

Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığını iddia ettiği, 1 çocuğunun babası olan eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası Leyla Kılınç'ın, Mamak'taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu durumu kabullenemeyen Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal, eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açtı.

Leyla Kılınç, saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yetirirken, Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından 2 el, o sırada yardım etmek için kadını evine alan komşusu İ.P.'ye de 1 el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif yaralandı.

Abdulsamed Ünal, olaydan 4 gün sonra teyzesine ait saklandığı evde yakalandı. Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ünal hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' suçlarından; evinde saklandığı teyzesi ve eniştesi hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Ünal, savunmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Ünal, "Tek amacım 3 yaşındaki çocuğumu kurtarmaktı. Çocuğumu almak için gittim. Leyla bana 'Yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu sonra binadan çıktım. 1,5 gün bir sığınakta saklandım. Daha sonra teyzemlere giderek olayı anlattım. Birkaç gün sonra polisler gelince teslim oldum" dedi.

Zennure Ünal ise eşinden evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü, hamileyken bile dayak yediğini ileri sürerek, "Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Yaralanmadık yerim kalmadı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Beni, çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum. Komşumuzu yaraladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Zennure Ünal'ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ileri sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu. Görüntülerde Ünal'ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü. Avukat, sanığın bina önünde yaklaşık 1,5 saat beklediği ve elinde pompalı tüfekle binaya girdiği anları gösteren görüntülerin, cinayetin tasarlayarak işlendiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Ünal'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası ise tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya indirildi. Sanığa, eşini evine alan İ.P.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Zennure Ünal'ın avukatı, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü ablasına iftira attığını, aldığı cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ettiklerini belirtti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6