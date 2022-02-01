Eşine kızdı, çocuklarının da bulunduğu evi yaktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde eşiyle tartışan kişi, içinde çocuklarının da bulunduğu evi ateşe verdi.
TÜRKİYE 01.02.2022, 17:18 01.02.2022, 17:22
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet K, eşi, çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin bulunduğu evi ateşe verdi.
Yangın kısa sürede büyürken, evde bulunanlar kaçtı. Apartmanın 6'ncı katında çıkan yangının 7'nci kata da sıçramasıyla vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı.
Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K'nın yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.
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