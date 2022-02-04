Eşine kızdı, kameraları parçaladı
Bir adam eşiyle tartıştıktan şehir kameralarını parçaladı. Şahsın kameraları parçalamaya gelirken sergilediği rahat tavırlar ise dikkatlerden kaçmadı.
TÜRKİYE 04.02.2022, 21:06
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan İbrahim Ş. (35), sabah saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı.
Eşinin şikayetçi olması üzerine sinirlenen İbrahim Ş., ilginç bir tepki gösterdi.
KAMERALARI PARÇALADI
Şahıs Topdağı Caddesi’nde bulunan şehir kamerası direğine tahta merdiveniyle tırmandıktan sonra elindeki 3 metrelik demir boru ile kameraları parçaladı.
Ardından diğer bir direkte bulunan şehir kamerasına taş atan İbrahim Ş., hızla ara sokaklarda kayboldu.
3 GÜN SONRA YAKALANDI
30 Ocak tarihinde gece yarısı meydana gelen olaydan 3 gün sonra polis şahsı, aynı cadde üzerinde yakaladı.
İbrahim Ş.’nin 5 ay önce Erzurum Adliyesi önünde bir kamyonetin üzerine çıkarak üzerine döktüğü benzinle kendini yakmaya çalıştığı öğrenildi.
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