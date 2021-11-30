Eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

30 Mayıs'ta Samsun'un Bafra ilçesindeki Emirefendi Mahallesi'nde yaşayan Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı.

25 yerinden bıçaklanan 33 yaşındaki Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yavuz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"BANA SESİNİ YÜKSELTTİ, BIÇAKLADIM"

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasına Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son kez savunma yapan Yavuz, “Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım.” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Yavuz’a 'iyi hal' indirimi uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.