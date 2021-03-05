Eşini bıçakladı! Balkondan atladı!

İstanbul Kağıthane'de bir adam, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Şahsın karısını bıçakladığı ve kendisini banyoya kilitleyen kadının polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

3. KATTAN ATLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polisin ikna etmeye çalıştığı adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor.