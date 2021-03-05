Eşini bıçakladı! Balkondan atladı!
Kağıthane'de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı. Yaralı kadın can havliyle kendini banyoya kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalışırken şahıs kendisini 3. kattan aşağı bıraktı.
TÜRKİYE 05.03.2021, 12:20 05.03.2021, 12:25
İstanbul Kağıthane'de bir adam, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Şahsın karısını bıçakladığı ve kendisini banyoya kilitleyen kadının polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.
3. KATTAN ATLADI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polisin ikna etmeye çalıştığı adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor.
17°
açık
Namaz Vakti 05 Mart 2021
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|27
|55
|4. Trabzonspor
|27
|51
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Gaziantep FK
|27
|43
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|27
|36
|10. Antalyaspor
|27
|35
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|27
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. Chelsea
|27
|47
|5. Everton
|26
|46
|6. West Ham
|26
|45
|7. Liverpool
|27
|43
|8. Tottenham
|26
|42
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|27
|23
|19. West Bromwich
|27
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20