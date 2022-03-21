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Eşini bıçaklayan kocanın tahliyesine karar veren hakim ve savcı sürüldü

HSK İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

TÜRKİYE 21.03.2022, 14:00
Eşini bıçaklayan kocanın tahliyesine karar veren hakim ve savcı sürüldü

Tokat'ta yaşayan 31 yaşındaki Özlem Ağ, geçen yıl ocak ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ’ı terk edip, babası Mehmet Demirel'in yanına yerleşti ve boşanma davası açtı.

Samet Ağ, 1 Nisan'da eşi ile konuşup barışmak için merkeze bağlı Mülk köyünde oturan kayınpederinin yanına gitti.

Burada çift arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ 23 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı.

23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Samet Ağ ise 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

KARAKOLA İMZA ATMA KOŞULUYLA SERBEST BIRAKILDI

Cezaevinde 3 ay kalan Samet Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu.

Cumhuriyet savcısı da delillerin toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti.

Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Özlem Ağ'ın tahliye kararının ardından yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Samet Ağ, 19 Ağustos 2021'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP ETTİ

Olay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla katıldığı bir programda “Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız.” dedi.

HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen Cumhuriyet Savcısı ile tahliye eden 1'inci Sulh Ceza Hakimi hakkında HSK'ya inceleme yapılması izni verdi.

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili inceleme yaptı.

Bu kapsamda soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verildi.

#HSK #Tokat #savcı #hakim
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