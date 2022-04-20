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Eşini demir çubukla öldüren kocanın savunması!

Tartıştığı eşini başına demir çubukla vurarak öldüren koca, hakim karşısında cinayet gününü anlattı. Katil zanlısı koca, “Odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, demirle ona saldırdım” dedi.

TÜRKİYE 20.04.2022, 15:21
Eşini demir çubukla öldüren kocanın savunması!

Antalya’nın Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden demirci ustası Emrah Akgül (34) ile eşi Rukiye Akgül (31) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında çıkan tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı.

Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı.

Defalarca vurup, 112’yi aradı

Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı.

Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı.

Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tutuklandı

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi.

Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Evi terk etti' iddiası

'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Emrah Akgül, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Akgül savunmasında, eşi Rukiye Akgül ile 2006 yılında evlendiklerini, 12 ve 13 yaşlarında iki çocukları olduğunu söyledi.

Geçmişte de sorunlar yaşadıklarını anlatan Akgül, eşinin çocukları bırakıp sık sık evi terk ettiğini ileri sürdü.

"4-5 kez çocukları bırakıp, babaevine gitti"

2014 yılında eşinin çocukları bırakarak 8-9 gün eve gelmediğini, kayıp başvurusunda bulunduğunu öne süren Akgül, 9'uncu gün geri geldiğini, bu olayı kendi aralarında hallederek evliliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Emrah Akgül, aralarındaki problemler nedeniyle eşinin 2021 Temmuz ayından olay tarihine kadar 4 ya da 5 kez çocukları bırakarak, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki babaevine gittiğini, bir süre kaldıktan döndüğünü anlattı.

“Birçok laf saydı”

Olay günü yaşananları anlatan Emrah Akgül, şöyle konuştu:

“Olay günü iş çıkışı saat 19.00 sıralarında kızımı okuldan alıp, eve geldim. Beraber yemek yedik. Saat 22.00 sıralarında yattım. Gece 24.00 sıralarında eşim odaya geldi. Yatağın örtüsünü kaldırdı. Bana 'Adam mısın da yatıyorsun' dedi. 'Nasıl konuşuyorsun, saygısızlık yapma' dediğimde; bana 'Şerefsiz' dedi. Eşimi yatak odasında bırakarak, mutfağa geçtim. Bana 'Şerefsiz seni aldattım' şeklinde birçok laf saydı. Eşimin huyunu bildiğim için cevap vermeden balkona geçmek istedim, beni engelledi.

“Dayanamadım”

Kızım oturma odasında yatıyordu, başını çekti. 'Çocukları tartışmamıza karıştırma' dedim. 'Sana ne, kız benim değil mi' dedi. Salondan çıkmayı düşünürken odun fırlattı, diz kapağıma geldi. Dayanamadım, sopanın üzerindeki demirle ben de ona saldırdım. Eşimin bana odun fırlatması sonrasında bir anlık sinir ile bu olay meydana geldi. Keşke odun bacağıma isabet etmeseydi; bu olay olmasaydı.”

Ertelendi

DHA'da yer alan habere göre mahkeme heyeti, sanık Akgül'ün tutukluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

#Savunma #demir çubuk
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