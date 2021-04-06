Eşini diri diri yakıp öldüren kocanın cezası belli oldu!
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2019'da eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döküp yakan cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
TÜRKİYE 06.04.2021, 14:23
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme eşini yakarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
KIZINI YARALADIĞI İÇİN AYRICA CEZA ALDI
Heyet ayrıca, kızını da yakarak yaraladığı için 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın olay öncesi ve sonrasındaki hal ile tavırları, eşini yakarak öldürmesi nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına da yer olmadığına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
17 Ekim 2019'da Can Yılmaz, eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine benzin döküp yakmış talihsiz kadın 12 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
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