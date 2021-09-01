Eşini eniştesiyle basan Şahin'in, 2 çocuğu başkasından çıktı

Şahin isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın programına katılarak aldatıldığını söyledi.

Eşinin kendisini, teyzesinin kocasıyla aldattığını söyleyen Şahin, geçtiğimiz yıl ikisini evde basarak eniştenin gardroba saklandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl akrabaları tarafından basılmasının ardından yakalanan Gülsüm, eşi Şahin'in çocukların kendisine ait olmadığına dair şüphesine karşı kendine güvendiğini söyledi.

GÜLSÜM, KENDİNE GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şahin'in istediği DNA testlerinin ardından 1 çocuğun ve şu an hamile olduğu bebeğin enişte Ahmet'e ait olduğunu söyleyen Gülsüm, kendinden emin konuştu.

2 ÇOCUK, ENİŞTE AHMET'İN ÇIKTI

Yayın sırasında sinirlerine zor hakim olan Şahin ise Seda Sayan'ın açıkladığı DNA testi sonuçlarında 2 çocuğun kendisine ait olmadığını öğrenince böyle olacağını bildiğini söyledi.

2 ÇOCUĞUN DNA'SI BABA ŞAHİN'LE YÜZDE 99 UYDU

Şu anda 4 çocuğu olan Gülsüm ve Şahin çiftine ait 2 çocuğun DNA'sının Şahin'le yüzde 99 uyuştuğu fakat diğer 2 çocuğun uyuşmadığı ve Gülsüm'ün karnındaki bebeğin de Ahmet'ten olduğu belirlendi.

Çıkan test sonuçlarının ardından, "Ben demek ki haksız değilmişim." diyen Şahin'e karşı eşi Gülsüm de, "Ben Seda Abla hala güveniyorum kendime." dedi.

"HANİ ALNIN AKTI?"

Şahin, sonucu öğrenmesinin ardından, "Alnım ak diyordu, alnım ak demesi gardrobuna adamı soktuğunda kendine lekeyi sürdü baştan. Şimdi de milyonların önünde hepsi ortaya çıktı. Sana yazıklar olsun be. Sana verdiğim çabaya, verdiğim emeklere yazıklar olsun. Hani alnın aktı? Ben haklıyım her konuda." siteminde bulundu.

"YİNE AK, YİNE AK"

Gülsüm ise, "Yine ak, yine ak. Haklıysan haklısın. Sana yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.