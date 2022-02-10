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Eşini katleden şahıs: Korkutmak istedim

Eşini av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı verdiği ifadede, 'Ben sadece korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettim' dedi.

TÜRKİYE 10.02.2022, 15:23
Eşini katleden şahıs: Korkutmak istedim

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki i Gülten Yankın'ın evine gitti.

Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Emrah Yankın ardından kaçtı. Emrah Yankın, takip sonucu ailesinin evinin bulunduğu Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyünde yakalandı.

DAVA SÜRECİ

Tutuklanan zanlı hakkında, ‘Eşi tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yankın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yöntemiyle cezaevinden katıldı. Duruşmada, Gülten Yankın’ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İFADESİNİ YENİLEDİ

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, “3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum.” yönünde ifade veren Yankın, bu ifadesini avukatının itirazı üzerine, “3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyordum.” diyerek düzeltti.

"KORKUTMAK İÇİN AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİM"

Mahkemede ifade veren Emrah Yankın, annesinin verdiği fındık ve elmaları çocuklarına vermek için Gülten Yankın’ın evine gittiğini belirterek, “Annesi çocuğa bakmıyordu, çok ilgili değildi dövüyordu. O yüzden intihar etmekten vazgeçtim. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Telefonunun şifresini sürekli değiştiriyordu. Benden telefonunu saklıyordu. Erkekliğime de hakaretler etmişti. Bunlar üzerine aldattığından emin olmuştum. O kişinin bana yakın olan biri olabileceğini düşünerek öğrenmek için evine gittim. Bana küfürler ederek ‘aşağıya geliyorum’ dedi. Ben de sadece korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettim.” dedi.

"İNSAN ÖLDÜREBİLECEK CANİ BİRİ DEĞİLİM"

Eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonraki yaşananları anlatanYankın, “Tüfeğin dumanı her yeri kapladı, ayağıma bir şey değince refleksle bir el daha ateş ettim. Eşimi öldürme maksadım yoktu, korkutmak istemiştim. Ben insan öldürebilecek canice bir düşüncede yapıda biri değilim.” diye konuştu. Emrah Yankın’ın emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerde, “Eşimi 3 aydır öldürmeyi düşünüyordum.” sözlerinin sorulması üzerine Yankın, “Şok halinde verdiğim ifadelerde ne dediğimi hatırlamıyorum.” dedi.

'SANIĞIN HAREKETLERİ CİNAYETİ DESTEKLİYOR' İDDİASI

Öldürülen Gülten Yankın’ın ailesinin avukatı ise cinayetin planlandığını, sanığın gün içindeki hareketlerinin bunu desteklediğini söyleyerek, planlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ABLAMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ POLİSLER KAPIYA GELİNCE ÖĞRENDİM"

Öldürülen Gülten Yankın ile aynı evde yaşayan kız kardeşi Şeyma Arslan, mahkemede tanık sıfatıyla dinlendi. Arslan ifadesinde, olay günü aşı olduğunu ve aşıdan sonra halsiz hissettiği için evde yatarak dinlendiğini söyleyerek, “Emrah ablamla evliydi ama eve bakmıyordu. Birlikte yaşadıkları evin kirasını bile ablam ödüyordu. Olay günü, Emrah Yankın eve tekrar geldiğinde ablam, ‘inip geleceğim’ dedi. Patlama sesi duydum ama kapı çarpması sandım, silah sesi olduğunu bilmiyordum. Yatmaya devam ettim. Ablamın öldürüldüğünü polisler kapıya gelince öğrendim.” dedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Emrah Yankın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.

#eş #av tüfeği #katil #Zonguldak #Çaydamar Mahallesi
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