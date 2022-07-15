Eşini öldürüp oğluna anneni sakinleştir dedi

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde yaşanan olayda, Kader Değirmen bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Annesini kanlar içerisinde bulan kişi ilgili ekiplere ihbarda bulundu.

Kader Değirmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü saptandı. Halis Değirmen'in, 01 RU 279 plakalı kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.

Polislere kardeşinin kimliğini verdi

Polis, Halis Değirmen'i 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu.

Gözaltına alınan Halis Değirmen, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

"Annenle tartıştık git sakinleştir"

Öte yandan, şüpheli Halis Değirmen'in olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden talihsiz genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Katil eş tutuklandı

Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Halis Değirmen ise adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde eşi Kader Değirmen'i (38) bıçakla öldüren Halis Değirmen (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Halis Değirmen ile birlikte gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.