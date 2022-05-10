Eşini ve kızını yaralayan sanığa 30 yıl hapis

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yere düşen fotoğraftan dolayı tartıştığı eşini ve üvey kızını bıçakla yaralayan sanık Mehmet Çakmaktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile tarafların avukatları katıldı.

Kasten öldürme suçundan cezası istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müştekilere yönelik "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

"Takdir mahkemenindir"

Savunması için söz verilen sanık Çakmaktaş savunmasında, "Takdir mahkemenindir." dedi.

30 yıl ceza aldı

Kararını veren mahkeme, sanığa "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa takdiri indirim maddelerini uygulamadı. Sanık Çakmaktaş'ın, üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Göre toplam 30 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.