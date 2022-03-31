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Eşinin bacağının kesilmesine neden oldu!

Kendisinden yaşça büyük eşini pompalı tüfekle vurup, sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan tutuklu sanık “Pişmanım, mutlu bir yuvam olsun istedim” dedi.

TÜRKİYE 31.03.2022, 16:12
Eşinin bacağının kesilmesine neden oldu!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Manolya Akman (33) ile Onur Akman (29) 2018 yılında evlendi.

Evliliklerinin 2'nci ayında Onur Akman askerlik için Diyarbakır'a gitti.

İddiaya göre, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi.

ERKEN TERHİS OLDU

Akman, 2018'in Kasım ayında, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı.

Eşi ise 'askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis oldu.

İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Onur Akman, Manolya Akman'ı cep telefonuyla arayıp, “Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız” sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti.

Çift, ikinci kez bir araya geldi ancak bir ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı.

SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ

21 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Onur Akman, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a birkaç kez ateş etti.

Yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi.

İzmir’de eşinin bacağının kesilmesine neden oldu: Pişmanım #2

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olay sonrası yakalanıp tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada savcı mütalaasında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

PİŞMANIM

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Akman duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık pişman olduğunu söyledi.

İzmir’de eşinin bacağının kesilmesine neden oldu: Pişmanım #3

“KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM”

Akman, “Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Yaş farkına rağmen birbirimizi sevmiştik. Çok sorunlar yaşadık. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Olaydan 20 gün önce beni tanımadığım biri arayıp 'Manolya beni seviyor' dedi. O gün bile bir tokat atmış değilim. Daha sonra başımıza bunlar geldi. Pişmanım.” dedi.

KARAR ÇIKMADI

Sanığın konuşmasının ardından 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın izinde olması nedeniyle bu göreve vekalet eden mahkeme başkan ise karar vermeyip dosyayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmir’de eşinin bacağının kesilmesine neden oldu: Pişmanım #4

#Pişmanım #Pompalı Tüfek
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