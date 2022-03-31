Eşinin bacağının kesilmesine neden oldu!

“KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM”

Akman, “Böyle bir evlilik hayal etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Yaş farkına rağmen birbirimizi sevmiştik. Çok sorunlar yaşadık. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Olaydan 20 gün önce beni tanımadığım biri arayıp 'Manolya beni seviyor' dedi. O gün bile bir tokat atmış değilim. Daha sonra başımıza bunlar geldi. Pişmanım.” dedi.

KARAR ÇIKMADI

Sanığın konuşmasının ardından 12 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın izinde olması nedeniyle bu göreve vekalet eden mahkeme başkan ise karar vermeyip dosyayı ileri bir tarihe erteledi.