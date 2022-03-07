Eşinin cesedini 3 gün evde saklayan kadın serbest bırakıldı

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu.

Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde, ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti.

Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı ve genç kadının Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak 2021 tarihinde baskın yaptı.

Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EŞİNİN CESEDİNİ TORBAYLA TAŞIDI

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü.

Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Ayrıca Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi.

Daha sonra Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yasak aşk yaşadığı aynı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EŞİNİN CEP TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERDİ

Bu arada, cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum.” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

Öte yandan Mustafa Güven’in cesedine ise halen ulaşılamadı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Cezaevine girdikten sonra ifadesini değiştiren Nazmiye Güven, bütün suçu ölen babası Ahmet Demirci’nin işlediğini, mesajları da babasının attığını belirtti.

Geçen 22 Şubat’ta Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise mahkeme, Nazmiye Güven’in beraatine karar verdi.