Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün yolun karşısındaki eşinin yanına gitmeye çalışan TİSKİ çalışanı genç mühendis bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 2 ay önce evlendiği öğrenilen gencin eşine evinin anahtarını vermek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı bildirildi.

TÜRKİYE 11.11.2021, 16:32
Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

Dün Araklı ilçesi Karadere yolu Yiğitözü mahallesinde meydana gelen kazada Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (TİSKİ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak çalışan Gökhan Aliyazıcıoğlu (30), arazi ölçümü yapmak için Araklı'ya gitti.

SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ FARK ETMEDİ

İlçede bekleyen eşine evinin anahtarını vermek isteyen Yazıcıoğlu, aracını yol kenarına çekerek yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halindeki bir minibüsü fark etmeyen Aliyazıcıoğlu, minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aliyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ MÜHENDİS 2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

1.5 yıl önce TİSKİ'de çalışmaya başlayan genç mühendisin 2 ay önce evlendiği öğrenilirken, Yazıcıoğlu için bugün Yomra ilçesinin İkisu mahallesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından genç mühendis aile kabristanlığında toprağa verildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yaptığı açıklamada, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, "Sözün bittiği yer. Gökhan yaklaşık 1.5 yıl önce aramıza katılmıştı. Bize katılmadan önce de çok başarılar elde etmiş. Bize katıldıktan sonra hem mesleki anlamda hem insani anlamda pırlanta gibi bir delikanlıydı. 1.5 yıl süre içerisinde kuruma çok önemli katkılar verdi. Kısa süre önce evlenmişti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Kardeşimiz maalesef dün elim bir kaza neticesinde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu tür kazalardan, musibetlerden her birimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

#Trabzon
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