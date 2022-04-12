Eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşanan olayda bir şahıs, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçta bağırmaya başladı.

Adamla kadının arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

Sopayla aracının camına vurmaya başladı

Gözü dönmüş adam, gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı.

Eşi ve çocuğunu alıp, uzaklaştı

Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı.