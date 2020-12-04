Eski CHP'li yönetici için 24,5 yıla kadar hapsi istendi!
Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
TÜRKİYE 04.12.2020, 13:34 04.12.2020, 13:56
CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede, U.K.'ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
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