Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
TÜRKİYE 10.06.2020, 12:30
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi
Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması istendi.
İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi eleştirmişti.
Yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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